Due posticipi per completare il turno infrasettimanale: il Fano cerca il pieno contro il Carpi

ANCONA Si completa con due posticipi la terza giornata del girone di ritorno in infrasettimanale del girone B di Serie C: in campo, a partire dalla 15, il Fano che al Mancini ospita il Carpi e cerca una vittoria per risalire in classifica e confermare il buon momento dopo il blitz di Trieste e i tre pareggi di fila contro Gubbio, Perugia e Padova. Alle 17.30 si disputerà invece Mantova-Padova.

SERIE C girone B 22ª giornata

Modena-Triestina 1-1 (53’ Tartaglia, 86’ Luppi)

Sudtirol-Matelica 4-2 (8’ Voltan, 60’ Beccaro, 65’ Marchi, 73’ Leonetti, 75’ Karic, 93’ Leonetti)

Fermana-Samb 1-0 (47’ Neglia)

Imolese-FeralpiSalò 3-0 (14’ Bentivegna, 37’ Piovanello, 43’ Bentivegna)

Legnago Salus-Virtus Verona 0-1 (91’ Lonardi)

Arezzo-Gubbio 0-1 (70’ Pasquato)

Cesena-Perugia rinviata

Vis Pesaro-Ravenna 0-0

Fano-Carpi oggi ore 15

Mantova-Padova ore 17.30

CLASSIFICA

Sudtirol 44

Perugia 40

Modena 40

Padova 38

Samb 36

Virtus Verona 35

FeralpiSalò 35

Cesena 35

Triestina 33

Mantova 32

Matelica 31

Carpi 27

Fermana 26

Gubbio 26

Legnago Salus 22

Vis Pesaro 22

Imolese 19

Fano 17

Ravenna 16

Arezzo 10

PROSSIMO TURNO 23ª giornata domenica 7 febbraio

Padova-Fermana ore 12.30 Sky

Gubbio-Sudtirol ore 15

Ravenna-Modena ore 15

Triestina-Legnago Salus ore 15 Sky

Carpi-Imolese ore 17.30

FeralpiSalò-Cesena ore 17.30

Matelica-Vis Pesaro ore 17.30

Perugia-Mantova ore 17.30 Sky

Virtus Verona-Arezzo ore 17.30

Samb-Fano ore 20.30 Sky



