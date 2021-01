Samb esagerata, vince anche il Matelica. Il Fano frena il Perugia, cadono Vis e Fermana

ANCONA Vittoria della Feralpi Salò ad Arezzo e pareggio tra Imolese e Padova negli anticipi di ieri, successo all'inglese del Modena sul Gubbio nel match di oggi alle 12,30. E adesso le cinque marchigiane in campo per la prima giornata del girone di ritorno. Proveranno a mantenere un passo da playoff la Samb, che ospiterà il Carpi al Riviera delle Palme, e il Matelica, che affronterà la Triestina dopo essere tornato alla vittoria nel recupero di mercoledì. Proverà invece a continuare la risalita in classifica la Fermana, di scena a Mantova, mentre il Fano si misurerà al Mancini contro il Perugia e la Vis Pesaro viaggerà in casa del Legnago Salus.

SERIE C girone B 20ª giornata

Arezzo-FeralpiSalò 2-3 (28’ Piu, 41’ Scarsella, 44’ Ceccarelli, 47’ Arini, 79’ Miracoli)

Imolese-Padova 1-1 (32’ Della Latta, 66’ Torrasi)

Modena-Gubbio 2-0 (Spagnoli al 25', Prezioso al 58')

Legnago Salus-Vis Pesaro 2-1 (Luppi al 20'. Grandolfo al 63', Marchi al 79')

Fano-Perugia 0-0

Mantova-Fermana 1-0 (Guccione al 63')

Matelica-Triestina 3-2 (Leonetti al 26', Magri al 34', Gomez al 47', Moretti al 66', Granoche all'87')

Samb-Carpi 5-1 (Mastour all'11'. Cristini al 34', Lescano al 42', Angiulli al 55', Lescano al 64', Masini all'86')



Sudtirol-Ravenna 2-1 (Malomo al 16', Mokulu 47' pt, Beccaro al 60')



Cesena-Virtus Verona ore 17.30 Sky

CLASSIFICA



Sudtirol 40

Modena 39

Perugia 37

Padova 37

Cesena 35

Samb 33

Mantova 32

Matelica 31

FeralpiSalò 29

Triestina 29

Virtus Verona 26

Carpi 24

Gubbio 23

Fermana 22

Legnago Salus 21

Vis Pesaro 18

Imolese 16

Fano 16

Ravenna 14

Arezzo 10

PROSSIMO TURNO (2ª ritorno)

Fermana-Sudtirol sabato 30 ore 15

Gubbio-Samb ore 15

Triestina-Cesena ore 15 Sky

Virtusvecomp Verona-Imolese ore 15

Ravenna-Legnago Salus ore 17

Vis Pesaro-Modena ore 17.30 Sky

Perugia-Arezzo domenica 31 ore 12.30 Sky

FeralpiSalò-Matelica ore 15 Sky

Padova-Fano ore 17.30 Sky

Carpi-Mantova lunedì 1 ore 21 Rai Sport

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA