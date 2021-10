Diretta Milan-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Milan capolista a pari punti con il Napoli ospita il Torino in uno degli anticipi del turno infrasettimanale. Si gioca alle 20:45 a San Siro e i rossoneri vogliono continuare la corsa dopo il successo di sabato contro il Bologna. In attacco spazio a Giroud, alle sue spalle Leao, Krunic e Salemaekers. Fuori inizialmente Theo Hernandez, recuperato dal Covid. Negativizzato anche Brahim Diaz. Juric vuole fare uno scherzetto e si affida ancora a Brekalo e alla staffetta Belotti-Sanabria davanti.

Segui Milan-Torino in diretta

Milan-Torino, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo Touré; Tonali, Kessié; Salemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric

Dove vederla in tv e streaming

Milan-Torino sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Collegamento dalle 20.15 con Pierluigi Pardo e Federico Balzaretti in telecronaca. Il match sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Milan-Torino si potrà vedere in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. La cronaca della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.

