Mihajlovic positivo, critiche per le serate senza mascherina: la risposta della moglie sui social

Arianna Mihajlovic, La moglie di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna risultato positivo al coronavirus, risponde alle critiche che sono arrivate nei giorni scorsi al marito e alla famiglia, accusati di essersi comportati da irresponsabili per le serate in discoteca senza mascherine, per gli abbracci e per le partite di calcetto con altri personaggi dello spettacolo e dello sport. Con un post su Instagram che la ritrae abbracciata a Sinisa, Arianna scrive «non giudicate, siamo tutti peccatori», accompagnando la didascalia a un corredo colorato di emoticon a forma di cuore.

Nei giorni scorsi, dopo l'annuncio della positività dell'allenatore, i media si erano concentrati sul ricostruire i movimenti di Sinisa e la rete di persone con cui potrebbe essere entrato in contatto durante la sua vacanza in Sardegna. «Mihajlovic faceva vita ritirata, non frequentava spiagge e locali», aveva detto nei giorni scorsi l'amico ed ex collega, Dario Marcolin, anche lui in Sardegna nel resort in cui si trovava Mihajlovic. Ma le foto e i video dell'allenatore del Bologna che si cimenta in partite di calcetto e padel assieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo ed ex calciatori, hanno fatto il giro del web.

Sotto al post della moglie di Sinisa, infatti, continuano a fioccare le critiche: «In futuro fai indossare la mascherina a tuo marito», scrive un utente. «Tutti peccatori non credo - scrive un altro - perché io mi sono organizzato per fare delle vacanze stando attendo ad evitare assembramenti e rinunciando per la prima volta a feste varie». «Che il buon Sinisa ha fatto na stupidaggine credo se possa dì,no?» aggiunge un terzo.

Ma non mancano anche i commenti positivi e di sostegno a lui e alla famiglia: «Non perdere energie dietro a certa gente... lascia perdere. La gente e’ sempre pronta e brava a giudicare..la cosa più importante è che tuo marito stia bene...daje Sinisa».



Ultimo aggiornamento: 12:12

