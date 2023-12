Megabox, domenica in casa contro Firenze. Giulia Mancini: «La vittoria con Trento ci ha fatto bene»

VALLEFOGLIA - La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo davanti al proprio pubblico domenica 3 dicembre alle 17 con Il Bisonte Firenze, nell’incontro valido per la decima giornata del campionato femminile di serie A1. La Megabox è reduce da una preziosa vittoria in trasferta sulla Itas Trento che ha le permesso di appaiare all’ottavo posto a 10 punti la Roma Volley e la Honda Olivero Cuneo. Il Bisonte precede le tigri di due lunghezze, e domenica scorsa ha venduto cara la pelle a Novara, perdendo in 4 set ma sfiorando l’impresa (il secondo set è finito 44-42 per le piemontesi, con 14 set-point non convertiti dalla squadra ospite). In occasione della Giornata nazionale della lotta contro l’HivAids (1 dicembre), la Megabox ha aderito al progetto “Oltre l’indifferenza”, iniziativa di sensibilizzazione e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili ideato da Casa Moscati e Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro.

Dove sentirla e vederla

L’incontro Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze sarà diffuso in diretta streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’emittente pesarese Radio Incontro trasmetterà la radiocronaca della partita sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13 DTT) trasmetterà la differita martedì 5 dicembre alle 22.

Gli avversari

La squadra toscana, guidata dall’esperto coach Carlo Parisi (protagonista dei successi della Busto Arsizio dei miracoli), mira anche quest’anno alla qualificazione ai play-off, e magari a togliersi qualche soddisfazione in più. Al palleggio c’è la pesarese Ilaria Battistoni, formatasi nel Volley Pesaro, e poi per cinque anni a S.

Mancini: «Giocatrice esperta»

Giovanni in Marignano e tre a Novara; al suo fianco Beatrice Agrifoglio, un anno nelle Marche a Filottrano ed uno a Cuneo con Pistola due stagioni fa. I posti 4 sono la giapponese Mayu Ishikawa, in arrivo dalle Toray Arrows e al debutto nel nostro campionato; la tedesca Lina Alsmeier, proveniente dal Palmberg Schwerin, anche lei al debutto in Italia; la cubana Ailama Cesé Montalvo, tre anni in Russia all’Uralochka NTMK e uno al Rapid Bucarest; la svedese Alexandra Lazic, l’anno scorso alla Bartoccini Fortinfissi Perugia assieme a Beatrice Gardini. Al centro, l’americana Lauren Stivrins, formatasi nella Nebraska University; l’azzurra Alessia Mazzaro, a Firenze dopo quattro anni a Chieri e un paio anche a Filottrano; l’azzurrina Emma Graziani, talento sbocciato nel Club Italia, da tre stagioni al Bisonte; l’altra ex-Club Italia Nausica Acciarri. L’opposto è l’ucraina Anastasiia Kraiduba, alla prima esperienza nel nostro campionato dopo anni in Polonia e Russia. Il libero è Giulia Leonardi, campione d’Italia con Busto Arsizio, tornata al volley dopo una gravidanza, affiancata da un altra ex del Club Italia, Manuela Ribechi.

Così la centrale della Megabox Giulia Mancini: “La vittoria dello scorso sabato con Trento ci ha fatto molto bene, era da tempo che non facevamo punti e vincere ti porta ad essere più positiva e soddisfatta e questo migliora lo spirito e il morale con cui si lavora in allenamento durante la settimana. Ora arriva Firenze che è una squadra molto competitiva con giocatrici di esperienza che giocano molto spinto. Noi ci stiamo allenando tecnicamente e tatticamente per affrontare al meglio la partita. Li stiamo studiando al video, cercando di prepararci al meglio a muro e in difesa per far fronte al loro gioco e individuarne i punti deboli”.