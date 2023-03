Gianmarco Tamberi ha scelto, è Giulio Ciotti il suo nuovo allenatore: «Voglio un'altra Olimpiade»

ANCONA - Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi. È stato proprio il campione olimpico di Tokyo a dare l'annuncio della partnership tecnica cona l'attuale referente tecnico salti della Nazionale. Giulio Ciotti, riminese classe '76, è stato a sua volta saltatore in alto della nazionale azzurra (vanta un personale di 2,31 metri) con un argento ai Giochi del mediterraneo del 2001 e sei titoli nazionali (3 outdoor e altrettanti indooor).

«Ogni volta che si avvicina l'Olimpiade - ha spigato Tamberi in fase d'annuncio - , che è stata una vera ossessione per me, scalpita sempre qualcosa dentro. Ora voglio provare a conquistare il titolo mondiale a Budapest che mi manca, vincere un'altra Olimpiade e anche l'europeo in casa a Roma, che ha il suo perché»