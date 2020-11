Live Roma-Fiorentina alle 18, diretta: in difesa torna Mancini. Kumbulla va in panchina

Dopo il deludente pareggio in Europa League contro il Cska di Sofia, la Roma torna all'Olimpico per affrontare la Fiorentina di Iachini. Le due squadre, divise da un solo punto in classifica, sono alla ricerca di una vittoria che potrebbe rilanciarle in campionato. Fonseca cambia in difesa, fuori Kumbulla che lascia il posto a Mancini, squalificato in coppa. L'ex Atalanta comporrà il terzetto difensivo insieme a Ibanez e Smalling.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All: Fonseca

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Quarta, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Biraghi; Ribery, Kouamé.

All: Iachini

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA