Lite Ibrahimovic-Lukaku, la decisione del giudice sportivo: una giornata di squalifica a testa. La Procura Federale acquisisce il referto

Lite Ibrahimovic-Lukaku, nulla di fatto: dopo l'accenno di rissa durante il derby di Milano di martedì sera in Coppa Italia, nella partita che ha visto la vittoria dell'Inter per 2-1, è arrivata stamattina la decisione del giudice sportivo. Zlatan Ibrahimovic era stato espulso, mentre Lukaku, diffidato, era stato ammonito: e come previsto entrambi sono stati squalificati per una sola giornata, da scontare sempre in Coppa Italia. Lukaku salterà dunque l'andata delle semifinali contro la Juventus.

Lo scambio di insulti durante Inter-Milan

Negli ultimi giorni si era parlato parecchio del caso Ibra-Lukaku, con le immagini e gli audio della lite che avevano fatto il giro dei media e dei social. «Piccola m***», aveva detto Ibra, che aveva dato a Lukaku dell'«asino»: «Chiama tua madre, fate le vostre c***ate voodoo», aveva aggiunto. Parole - riferite a vecchie dichiarazioni del patron dell'Everton, che aveva detto che Lukaku era andato via dal club perché «sua madre dopo un rito voodoo gli aveva detto di andare al Chelsea» - che avevano fatto infuriare il centravanti dell'Inter, che aveva risposto con frasi choc come «figlio di p***a», «ti sparo in testa» e «ti sc***o tua moglie».

Pioli: Ibra non è razzista, mettiamo un punto

E oggi in conferenza stampa pre Bologna-Milan, l'allenatore rossonero Stefano Pioli è tornato sulla vicenda dopo le polemiche degli ultimi giorni. «La lite tra Ibra e Lukaku non è stato un bello spettacolo. Ma sono stato giocatore anche io, certe cose possono succedere. Certo non le condivido e non le giustifico, ma bisogna mettere un punto. Ibra non è un razzista, punto. Il club è sempre in prima linea per la lotta alle discriminazioni. Mettiamo un punto alla vicenda». «Come sta Ibra? È determinato, ma come sempre. È dispiaciuto per l'espulsione ma è molto carico per ottenere il massimo dalla partita di domani».

La Procura Federale acquisisce il referto

«Non è stata una bella immagine e va messa in discussione sotto diversi punti di vista. Sotto il profilo regolamentare il direttore di gara avrà evidenziato quanto visto in campo. Per quanto riguarda l'evolversi, la Procura acquisirà il referto del Giudice Sportivo per capire a cosa si riferisce questa squalifica. Se non dovessero emergere indicazioni a fatti specifici o a frasi, credo che su questo il procuratore adotterà i provvedimenti più opportuni». È quanto ha sottolineato a margine del consiglio federale il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in merito allo scontro Lukaku-Ibrahimovic di Coppa Italia.

