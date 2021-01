Covid, in Australia in 4.000 sugli spalti per gli Open di tennis: «Quasi tutti senza mascherina»

Migliaia di fan hanno affollato gli spalti venerdì per guardare alcune delle più grandi star del tennis che si scaldavano per l'Australian Open, molti dei quali senza mascherina. In una scena insolita per la pandemia Covid, la folla di 4.000 si è messa a guardare grandi tennisti tra cui Rafael Nadal, Serena Williams e Naomi Osaka, usciti dalla loro quarantena di 14 giorni per giocare partite di esibizione in vista del primo grande slam dell'anno a Melbourne il prossimo mese.

Thousands of cheering fans packed the stands on Friday to watch some of tennis' biggest stars warm up for the Australian Open -- with hardly a face mask to be seen. https://t.co/CQ945EtIvt — CNN (@CNN) January 29, 2021

La scena ha suscitato felicità e polemiche sui social. «Mi riempie il cuore vedere i fan sugli spalti. Ben fatto Australia!», il commento dell'ex numero 1 del mondo Andy Roddick sul suo account Twitter. «L'Australia ha trascorso 12 giorni senza un'infezione locale in nessuno dei suoi stati o territori», ha detto venerdì il ministro della Salute Greg Hunt .

It makes my heart full seeing fans in the stands. Well done Australia !! https://t.co/buhuQ1yQu3 — andyroddick (@andyroddick) January 29, 2021

«Questa è una testimonianza del lavoro dei nostri professionisti medici, dei nostri team di sanità pubblica e degli australiani che hanno rispettato il distanziamento», ha detto Hunt. Il duro approccio dell'Australia al coronavirus è stato controverso in vista dell'Open, con alcuni giocatori arrivati dall'estero costretti in quarantena.

Alcuni utenti si sono rivolti ai social per lamentarsi, mentre altri hanno pubblicato elenchi di richieste di bollettini alle autorità australiane. L'Australia ha segnalato 28.800 casi confermati di coronavirus, inclusi 909 decessi. Gli Australian Open inizieranno l'8 febbraio a Melbourne e dureranno due settimane.

Ultimo aggiornamento: 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA