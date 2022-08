Tegola Inter, si ferma Lukaku: «Risentimento muscolare». Rischia di saltare il derby

Brutta tegola per Simone Inzaghi e l'Inter in vista del derby contro il Milan di sabato prossimo. Romelu Lukaku si è fermato nel corso dell'allenamento di oggi e rischia di non esserci per la sfida ai rossoneri: una notizia pessima per i nerazzurri, a due giorni dal brutto ko dell'Olimpico contro la Lazio di venerdì sera.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, Lukaku avrebbe accusato un risentimento muscolare che lo terrà sicuramente fuori dalla sfida alla Cremonese di martedì sera. Nei prossimi giorni il centravanti belga dovrebbe poi sottoporsi a visite strumentali che chiariranno l'entità dello stop e si potrà capire se Inzaghi lo avrà a disposizione o meno per il derby contro il Milan di Pioli.