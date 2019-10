Lazio-Atalanta, una sfida intrigante all'Olimpico: il via alle 15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Lazio e Atalanta aprono questo pomeriggio all'Olimpico il programma dell'8a giornata di Serie A nella sfida delle ore 15. I biancocelesti sono al momento sesti in classifica con 11 punti, e vengono dal pareggio conquistato sul campo del Bologna prima della sosta per le nazionali; decisamente meglio l'Atalanta, che nella sua inarrestabile corsa di punti ne ha fin qui conquistati 16 e in caso di vittoria oggi pomeriggio aggancerebbe momentaneamente la Juventus in testa alla classifica.