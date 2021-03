Italia-Irlanda del Nord 2-0 diretta: all'intervallo la decidono Berardi e Immobile

Segnano Berardi (al 3° centro consecutivo in maglia azzurra) e Immobile (11° per lui con la Nazionale), e l'Italia va all'intervallo sul doppio vantaggio. Dopo i primi 10' di marca ospite, il gol improvviso del giocatore del Sassuolo ha messo in discesa la partita. Praticamente chiusa dal laziale. Azzurri in gestione. La qualità in campo sta facendo la differenza.

45'pt Niente recupero. Squadre negli spogliatoi.

44'pt Italia in gestione, adesso. Anche molto tranquilla la Nazionale di Mancini che aspetta solamente di andare negli spogliatoi e lo sta facendo con il possesso palla prolungato.

39'pt GOL ITALIA: Arriva il raddoppio dell'Italia, questa volta con Ciro Immobile. Servito in profonfità l'attaccante della Lazio entra in area e col sinistro fulmina il colpevole, in questo caso, portiere irlandese.

35'pt Fallo di Verratti, che non è contento della decisione del direttore di gara e non lo nasconde per niente il centrocampista del Psg.

32'pt Italia in massa nella metà campo dell'Irlanda del Nord, con i due centrali difensivi che sono all'altezza della trequarti campo ospite.

30'pt Conclusione dalla lunghissima distanza di Bonucci, che vede il portiere irlandese fuori dai pali e ci prova. Soluzione che non crea nessun problema agli ospiti.

28'pt E' in fuorigioco Berardi, sulla verticalizzazione di Insigne: ma ottima la trama degli azzurri, che soprattutto in mezzo al campo stanno facendo valere la migliore capacità tecnica. Buon momento per la Nazionale.

25'pt Ci prova anche Florenzi, con la conclusione potente, ma non precisa, dai 25 metri. Pallone alto.

23'pt Azione tutta in verticale degli azzurri, con l'ultimo tocco di Immobile, di tacco, per Insigne: destro dal limite centrale.

20'pt Berardi mette in mezzo: Emerson arriva sul secondo palo e di testa va vicino alla rete.

19'pt Il vantaggio ha sciolto la manovra italiana, adesso in piena gestione del pallone con la maggiore qualità tecnica.

16'pt Italia vicina al raddoppio con Immobile. Movimento importante del biancoceleste che calcio al volo, ma il portiere dell'Irlanda in uscita disperata gli chiude lo specchio della porta.

14'pt GOL ITALIA: Vantaggio azzurro: lancio di Florenzi per Berardi che parte da sinistra, converge e quasi dalla linea di fondo fa secco Peacock-Farrell. Improvviso gol italiano. E partita in discesa.

11'pt Occasione importante per l'Italia: lancio lungo di Florenzi, che pesca Immobile. Buon controllo dell'azzurro che però mastica la conclusione a pochi passi dalla porta.

9'pt Ha iniziato bene l'Irlanda del Nord, molto concentrata in questo avvio. L'Italia non è riuscita, fino al momento, ad imbastire un'azione offensiva.

7'pt Molto compatta la squadra ospite, che si abbassa con tutti gli effettivi dietro la linea della palla per poi cercare di ripartire con velocità. Azzurri che ancora non hanno preso le misure.

4'pt Attacca a sinistra l'Irlanda del Nord, che guadagna un calcio d'angolo. Libera però la difesa azzurra.

2'pt Partenza a razzo dell'Irlanda del Nord, pericolosa dalle parti di Donnarumma, ma in ripartenza l'Italia ha avuto lo spazio per andare a colpire. Berardi però non è preciso nel tocco.

1'pt Iniziata la gara del Tardini.

C'è il minuto di raccoglimento per gli azzurri scomparsi negli ultimi mesi. Ricordo anche per Guerini, il giovane della Lazio scomparso ieri in un incidente stradale.

Tutto pronto al Tardini, tra poco le squadre in campo. Poi sarà Italia-Irlanda del Nord.

Inizia da Parma la missione Qatar 2022 per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Di fronte ci sarà l'Irlanda del Nord: sei volte incontrata in Italia e sei volte battuta. Vietato pensare all'Europeo, c'è un Mondiale da conquistare dopo la delusione di San Siro. Una notte che ancora brucia. Scelte fatte per il ct. Sarà come di consueto 4-3-3. In cabina di regia Locatelli. Davanti con Immobile ci saranno Berardi e Insigne. C'è anche Pellegrini dall'inizio al posto di Barella. Si parte alle 20,45. Prima della gara minuto di raccoglimento per Anastasi, Corso, Bellugi, Prati e Rossi, ex azzurri recentemente scomparsi.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Dallas, Evans, Cathcart; Smith, McNair, Mccann, Davis, Evans; Megennis, White. All.: Baraclough.

Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA