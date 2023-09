Spalletti, le prime convocazioni: Zaccagni e Zaniolo tornano in Nazionale, out Bonucci, Jorginho e Verratti

Luciano Spalletti ha diramato i suoi primi convocati da ct dell'Italia. Tornano in gruppo, dopo le recenti esclusioni, Nicolò Zaniolo, Mattia Zaccagni e Gianluca Mancini. Prima convocazione per Nicolò Casale. Esclusi tre senatori come Bonucci, Jorginho e Verratti. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

La nuova Italia sul solco del Napoli?

Il possibile 11 titolare con il 4-3-3 caro a Spalletti:

Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi (Pellegrini); Raspadori (Politano), Immobile, Chiesa.