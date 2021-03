Ibrahimovic convocato in nazionale dopo 5 anni: «Il ritorno di Dio»

Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare con la Svezia: il centravanti del Milan è stato convocato dal ct Andersson per le sfide contro la Georgia di giovedì 25 e il Kosovo di domenica 28, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022, e l'amichevole contro l'Estonia in programma mercoledì 31.

Zlatan ha festeggiato il ritorno in nazionale con un post su Instagram: «Il ritorno del Dio», ha scritto nella caption. Ibra non gioca una partita con la maglia della sua Nazionale da Euro 2016, torneo dal quale la Svezia venne eliminata nella fase a gironi e nel quale l'attaccante del Milan non riuscì ad andare in rete.

A 39 anni proverà ad essere protagonista ai prossimi Europei, dopo aver dimostrato al Milan di essere ancora competitivo. Nel girone la Svezia affronterà Spagna, Polonia e Slovacchia. Da parte quindi tutti i dissapori col ct Jan Andersson dopo anni di polemiche: l'ultima lo scorso ottobre quando Ibra aveva definito «incompetente che soffoca il calcio svedese» per non aver schierato Kulusevski.

🔥 TRUPPEN! 🔥 Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

