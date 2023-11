FANO - Quando si dice “Parto per cercar fortuna!”. E’ un obiettivo che è riuscito a Fernando Di Luca, un fanese ora 86enne che a 25 anni partì per la Svezia per costruirsi senza tante risorse un futuro migliore e c’è riuscito al punto di diventare milionario. Il suo animo però è rimasto semplice e fortemente attaccato alla sua città natale, Fano dove ha trascorso gli anni della fanciullezza e della giovinezza, diventando anche un buon atleta nel salto e nel lancio del giavellotto.

Il legame mai reciso

Ne è rimasto attaccato al punto da caratterizzare la sua impresa con precisi riferimenti alla sua città, svolgendo un’opera di promozione così capillare da risultare superiore ad ogni fiera. Fernando Di Luca è partito nel 1961 con la sua Lambretta alla volta della Svezia; sul sedile posteriore aveva una valigia, alcuni pacchi e in tasca pochi soldi, tanto quanto aveva ottenuto per verniciare ad un’altezza di 40 metri i sili dello zuccherificio allora da poco entrato in funzione. Con quelle due ruote ha attraversato tutta l’Europa fino a Stoccolma.

«In realtà – ha dichiarato – volendo apprendere l’inglese, la mia meta sarebbe stata l’Inghilterra. Avevo pensato di raggiungere la Svezia perché da lì mi avevano detto che era più facile ricevere l’autorizzazione per entrare nel Regno Unito; ma una volta arrivato a Stoccolma non mi sono più mosso da questa città».

Gli inizi difficili

E sì che gli inizi non sono stati facili: dapprima Fernando ha fatto il lavapiatti, poi dopo essersi destreggiato con la lingua ha fatto il portiere d’albergo ed è stato raggiunto dall’amico Amedeo Tarsi, il noto proprietario del camping Stella Maris che con la Svezia ha sempre mantenuto un rapporto particolare. Lavorando in albergo Fernando ha conosciuto colei che sarebbe diventata sua moglie, uno stimolo anche per migliorare la sua posizione, dedicandosi dapprima a tempo perso, poi con sempre maggior impegno al commercio.

Era il 1969 e l’olio extravergine di oliva in Svezia era usato pochissimo; andavano per la maggiore i grassi animali. Fernando iniziò con un piccolo commercio di olio italiano con il quale riforniva i negozi di generi alimentari, in seguito passò alla pasta ed ebbe tanto successo da vendere in un anno 38 vagoni di pasta Barilla, diventando uno dei maggiori rappresentanti dell’azienda parmense. La sua azienda ha superato abbondantemente i 100 milioni di fatturato.

Nel frattempo non dimenticò la sua città, promuovendo il nome di Fano e commercializzando i suoi prodotti, olio e vino in particolare. Oggi è proprietario di 43 supermercati in Svezia.

Gli attestati di merito

Ieri Fernando Di Luca è stato premiato nella sala della Concordia della residenza municipale dal sindaco Massimo Seri per il contributo dato alla promozione della città; ha ricevuto un riconoscimento anche dalla Confturismo Marche Nord rappresentata da Luciano Cecchini, dai vertici della Confcommercio: Amerigo Varotti, che ha già concordato con la collaborazione dello stesso Di Luca un’azione promozionale in Svezia, e la presidente fanese Barbara Marcolini, che ha riconosciuto come arrivano più lontano le persone che sognano di quelle che pensano. Attestati di merito sono stati consegnati anche da Amici senza Frontiere e dal Vespa Club.