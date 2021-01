Gasparetto in arrivo dalla Reggina e D'Ambrosio verso la Casertana: la Samb parte dalla difesa

SAN BENEDETTO - Dario D’Ambrosio sarebbe vicinissimo a lasciare la Samb, mentre il difensore Daniele Gasparetto della Reggina è a un passo dall’approdare al club rossoblù. C’è stato un lungo colloquio telefonico tra Vincenzo Pisacane, l’agente di D’Ambrosio, e il presidente Domenico Serafino e tutto fa presagire che ormai stia per terminare l’avventura a San Benedetto dell’ex Siena. Su di lui c’è il pressing della Casertana che si è fatta viva nei confronti del suo agente per capire se ci sia la disponibilità a trasferirsi in Campania. La trattativa sarebbe a buon punto e dovrebbe concludersi lunedì: mancherebbero alcuni dettagli ma l’operazione si dovrebbe perfezionare all’inizio della prossima settimana.





La Casertana avrebbe quindi vinto la concorrenza dell’Avellino che nei giorni scorsi aveva mostrato un interessamento nei confronti del difensore, in quanto fortemente voluto dal tecnico Braglia che lo aveva allenato nel Lecce. Il sostituto di D’Ambrosio dovrebbe essere Daniele Gasparetto. difensore centrale della Reggina. La sua risposta alla proposta del presidente Serafino dovrebbe arrivare presto dopo che negli ultimi giorni c’erano stati alcuni contatti. L’esperto difensore di 32 anni nato a Montebelluna ha vestito le maglie di Modena, Padova, Cittadella, Spal, Ternana e nelle ultime due stagioni quella della Reggina. Si tratta di un calciatore di provata esperienza per rinforzare un reparto che finora è stato quello più in sofferenza. L’eventuale arrivo di Gasparetto non precluderebbe però il ritorno a San Benedetto del difensore del Potenza Diego Conson.

