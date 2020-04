Francia, la decisione choc del governo: «Il campionato di calcio non riprende»

«La stagione agonistica degli sport professionistici 2019-2010, in particolare quella del calcio, non potrà riprendere»: lo ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, presentando in parlamento il piano della riapertura dall'11 maggio. Una decisione che ha tenuto contto del rischio di contagio con la ripartenza delle partite di calcio e la difficoltà di mantenere il distanziamento applicato ormai allo stile di vita dei cittadini e a tutte le altre categorie di lavoratori. In Italia invece la polemica resta bollente, con parte del mondo del calcio che spinge per far tormnare in campo la serie A. In ballo ci sono - come ha ricordato come se fosse del tutto normale la conduttrice Paola Ferrari durante La Domenica Sportiva - i soldi dei diritti tv. Ultimo aggiornamento: 16:41

