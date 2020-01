PESARO - Nove partite e una rete in stagione per Orazio Pannitteri con la maglia della Vis Pesaro. L’ex Catania ed esterno classe ‘99 piacerebbe sia alla Pro Vercelli nel girone A che soprattutto al Cesena nel girone B. Il figlio d’arte ed erede di Francesco Pannitteri, per tutti Ciccio, che segnò oltre 200 gol dal 1983 al 1991 con il Perugia e altre squadre del Sud, potrebbe diventare un bel tesoretto sul mercato per il club pesarese.





© RIPRODUZIONE RISERVATA