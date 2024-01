FERMO La Fermana riprende confidenza con il manto del Recchioni, testato ieri pomeriggio e riprovato pure oggi, nel corso della rifinitura pomeridiana in vista della gara interna di domani sera. Il posticipo notturno con il Gubbio (ore 20.45) illumina la concentrazione della squadra canarina, che deve convivere con le solite notizie di calciomercato. È un tarlo mentale che attanaglia tutti i club del mondo, fastidio che durerà altri undici giorni. Intanto l’ennesimo infortunio muscolare occorso all’attaccante romano Montini, capocannoniere con 3 reti, ha tolto definitivamente l’ex Monopoli e Cerignola dalle trattative: ora non potrà più spostarsi. Dovrà curarsi e riprogrammare la testa alla Fermana, per cui tornerà disponibile tra qualche settimana.



Le idee



Negli ultimi giorni ha lavorato a parte anche Semprini, a proposito di punte romane: per questo è possibile che domani, da centravanti, possa direttamente esordire il nuovo arrivato Petrelli – 2001 scuola Juve, proprietà Genoa, prima parte di stagione alla Pro Sesto – a meno che Protti non riproponga Misuraca falso nueve, come con la Carrarese. Nella calza della Befana la prima del 2024 portò in dote uno 0-0 proficuo, subito cancellato dal poker incassato a Pontedera. Risultato bugiardo, a fronte di una prestazione reputata positiva. Ma è chiaro che da questa Fermana ringiovanita e rinnovata adesso ci si aspetta in primis dei gol. Serve gonfiare le reti per vincere le partite, serve vincere le partite per far punti. L’Olbia, penultima, è a +3. L’Ancona, quintultima, è già a +8, ricordando che a 9 punti di distacco il playout penultima-quintultima salterebbe.



Le fasi





È una Fermana che si sta rimodellando ma deve ancora completarsi. Il difensore del Taranto De Santis – over classe ’97 – arriverà la prossima settimana, mentre il jolly di centrocampo Malaccari del Brindisi può giungere secco o con uno scambio. Chi va in Puglia? Il giovane difensore Esposito, mai utilizzato, avrebbe rifiutato la destinazione ed ha ritardato l’affare. È chiaro che se Malaccari arrivasse, qualcun altro nella zona nevralgica dovrà uscire. Scorza piace molto in giro, ma intanto domani giocherà per questi colori con cui è sbocciatoE se oltre a De Santis per la retroguardia arrivasse pure Panelli – over del Sorrento di Maiuri -, Spedalieri andrebbe ad una squadra del Nord con i colori bianconeri: non quella che milita in Serie A e che lotta per lo scudetto, ma che è in C nello stesso girone della Fermana.



A rischio pure Pinzi, su cui ci potrebbe essere la Vis Pesaro che intanto nell’affare Marcandella – ala giunta a Fermo, ha già esordito contro il Pontedera – si è presa dai canarini Amadou Badji, attaccante senegalese classe 2005 che di recente aveva raccolto un paio di panchine in prima squadra con Protti. E dunque, ricapitolando, De Santis, Malaccari, Panelli, ma anche l’ala Petrella e il jolly difensivo Carosso della Pro Vercelli sono i potenziali obiettivi, mentre i nuovi Petrungaro, Petrelli, Condello, Niang e Fiumanò saranno tutti convocati per il Gubbio.