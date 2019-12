Fano-show. E oggi le altre tre marchigiane si affidano al fattore campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un Fano da sballo al "Manuzzi" per il ritorno di Alessandrini in panchina con un 4-0 che lascia tutti aperta. E oggi tocca a Fermana, Vis Pesaro e Samb con tutte le squadre marchigiane impegnate in casa. Partita importante quella che attende i canarini in ottica salvezza contro l'Arzignano Chiampo, non da meno l'esame della Vis al "Benelli" contro il Carpi, in notturna invece Samb-Gubbio.IeriCesena- Fano 0-4LEGGI ANCHE:Oggi ore 15Padova-ImolesePiacenza-RiminiRavenna-Südtirolore 17,30Fermana-ArzignanoChiampoL.R. Vicenza-FeralpiSalòTriestina-ModenaVirtus Verona-Reggio AudaceVis Pesaro-CarpiSambenedettese-GubbioClassifica:L.R. Vicenza 39, Carpi 35, Padova 33, Reggio Audace, Sudtirol 32, Feralpi Salò 29, Piacenza 28, Samb 25, Virtus Verona 24, Modena, Triestina 23, Cesena 21, Ravenna, Vis Pesaro 18, Fermana 17, Arzignano Chiampo, Gubbio 15, Imolese 14, Fano 13, Rimini 12.Cesena e Fano una partita in più.