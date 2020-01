Fano, la prova del nove a Ravenna: mister Alessandrini suona la carica

RAVENNA - Dopo aver vinto in casa contro il Padova in una partita che ha dato forza alla classifica e anche al morale ecco un altro esame per l'undici di mister Alessandrini sul campo del Ravenna. Partita difficile ma anche importante per trovare continuità in un campionato che di situazioni imprevedibili ne offre a volontà ogni giornata come avvenuto anche ieri con la vittoria della Vis sul campo della Samb, il pieno durante il recupero della Feralpi Salò contro la Fermana, il diabolico 3-3 tra Cesena e Virtus Verona e anche nel blitz del Reggio Audace in quel di Imola.



Così Ieri

--------------



Cesena - Virtus Verona 3-3



Imolese - Reggio Audace 1-2



Samb- Vis Pesaro 0-1



Feralpi Salò- Fermana 1-0





Così oggi

-------------







Gubbio-ArzignanoChiampo ore 15



Padova-Modena ore 15



Südtirol-Rimini ore 15



L.R. Vicenza-Carpi ore 17:30



Ravenna-Fano ore 17,30



Piacenza-Triestina ore 20,45







Classifica:



L.R. Vicenza 46, Reggio Audace 44, Carpi 42, Sudtirol, Padova 36, Piacenza 35, Feralpi Salò 33, Samb 31, Modena 30, Virtus Verona 28, Triestina 26, Vis Pesaro, Cesena 25, Fermana 22, Ravenna 18, Imolese 17, Arzignano Chiampo, Fano 16, Gubbio, Rimini 15.



---- Cesena, Virtus Verona, Samb, Vis Pesaro, Feralpi Salò, Fermana, Imolese e Reggio Audace una partita in più.





