Fano, che caos: ufficiali le dimissioni del dg Cogliandro e del dirigente Alessandrini

FANO - Si separano le strade della società Alma Juventus Fano e di due dirigenti: Luca Alessandrini, responsabile dell'area logistica, e Carmelo Cogliandro, Direttore Generale, «che da oggi non svolgeranno piú il loro incarico avendo rassegnato le dimissioni» annuncia la società granata prima delle dichiarazioni di rito (e non): «La società ed il Presidente si sentono di ringraziare Luca e Carmelo per l'impegno profuso e per aver mostrato attaccamento verso i colori granata con passione e dedizione. Un ringraziamento sentito a entrambi, a Luca per la passione con cui per quasi due anni è rimasto vicino alla squadra e per il suo prodigarsi nella risoluzione delle problematiche organizzative quotidiane; a Cogliandro per lo sforzo umano ed economico dispensato per l'iscrizione della squadra all'attuale campionato».