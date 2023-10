Fabrizio Corona e il caso scommesse: «Fagioli non è l'unico, oggi un altro nome: gioca nella Nazionale e puntava sulla sua squadra»

Fabrizio Corona pronto a colpire ancora: dopo l'anticipazione del caso scommesse che ha coinvolto nelle ultime ore il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli, l'ex re dei paparazzi annuncia che presto farà altri nomi di giocatori impegnati sia nell'attuale campionato italiano sia in Nazionale. L'appuntamento è fissato al pomeriggio di giovedì 12 settembre, fa sapere Corona attraverso le sue storie Instagram.

Corona e il caso scommesse

Sul caso Nicolò Fagioli, Fabrizio Coronaa, che già aveva anticipato tutto a inizio agosto definendo il calciatore "ludopatico", ha fornito altri retroscena ai microfoni di TV Play: «Ho dato questa notizia cinque mesi fa di cui ho tutte le carte. Fagioli era inguaiato perché scommetteva da tantissimo tempo e aveva debiti con gente pesante serba, si trova tutto nella mia pagina Telegram: è stato messo in panchina per motivi diversi dalla realtà dei fatti.

La Juventus lo sapeva e non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Quindi c'è anche la responsabilità giuridica da parte della società. Detto questo, Fagioli non è l'unico che fa questo nel campionato italiano, tra i giocatori in attività. Io nell'arco delle prossime settimane, a partire da domani (oggi, n.d.r), comunicherò il secondo calciatore coinvolto, molto più famoso di Fagioli, che attualmente gioca all'estero e che non solo scommetteva ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina e mentre giocava. Questo ha una rilevanza penale e civile diversa dal caso Fagioli. Poi ogni settimana vi faccio un nome. Domani, ore 18, secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse. Ma una roba molto grave, altro che Fagioli: giocatore molto importante».