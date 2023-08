L'ex arbitro anconetano Brignoccoli ricorda Carletto Mazzone: «Io colpevole della celebre frase difensore scivoloso...»

ANCONA- C'è un'altra fetta di Marche nella vita di Carletto Mazzone. Una vita vissuta tra campo e panchina, tra vittorie, sconfitte, aneddoti e frasi celebri. Tra queste l'indimenticabile massima "difensore scivoloso difensore pericoloso" pronunciata il 10 gennaio del 1993 a San Siro durante Milan-Cagliari vinta 1-0 dai rossoneri grazie ad un calci di rigore realizzato dal francese Papin. Arbitro di quella gara l'anconetano Libero Brignoccoli, oggi dirigente dell'Us Ancona.

LEGGI ANCHE: Adelio Moro, l'ex capitano dell'Ascoli: «Mazzone, in una parola? Indimenticabile»

Il ricordo di Libero

«Ricordo benissimo quella giornata. Pierpaolo Bisoli (oggi allenatore del Sudtirol in Serie B, ndr) al tempo centrocampista del Cagliari entrò in scivolata su Donadoni in area di rigore e io fischiai il rigore poi realizzato da Papin. Carletto, dopo la partita, se ne uscì con quella famosa frase di cui mi sento un po' colpevole seppur simpaticamente. Era un uomo che faceva bene al nostro calcio».