ASCOLI «Carletto? In un parola... indimenticabile». Anche Adelio Moro ha scritto pagine memorabili della storia dell’Ascoli Calcio assieme a Mazzone. Con lui in regia i bianconeri ritrovarono la Serie A vincendo il torneo cadetto nel 1977-1978 e ottenendo in seguito un quinto posto nel campionato 1979-1980, miglior risultato nella storia della società marchigiana e Moro poi fu allenato proprio da Carlo Mazzone, quando il tecnico romano operò la sua seconda fase in bianconero e con il quale instaurò un rapporto molto forte, durato nel tempo.



«Quanti ricordi»



«Ho un bel ricordo di Mazzone sopratutto come uomo ed è stato un fratello maggiore per me. Aveva già fatto la sua bella carriera con l’Ascoli in Serie A e nel 1980 ci trovammo invischiati in una zona pericolosa di classifica. Lui venne a dicembre con la sua esperienza, personalità e con il suo carattere ci portò fuori dalla bassa classifica - ricorda Moro -. Rimasi suo amico negli anni passati. Ricordo che Gino Corioni acquistò il Bologna che era in pessime condizioni economiche. Io ero quasi a fine carriera, lui mi chiamò ma serviva un bravo allenatore e io scelsi Mazzone, che alla fine, arrivò - prosegue -. Negli spogliatoi parlava in romanesco e ascolano, ma tanti non capivano e serviva un traduttore (ride, ndr), era molto deciso e diretto. Lo hanno etichettato come allenatore di carattere, ma lui voleva solo giocare a calcio. Successivamente a Brescia, valorizzò giocatori come Baggio e Pirlo per ricostruire quella squadra. Ricordo che ad Ascoli sono poi arrivati giocatori importanti, come Casagrande, Anastasi, Pulici. Io allora giocavo in Serie A, non conoscevo Costantino Rozzi ma in un paio d’ore, al telefono, mi convinse a venire a giocare da voi - spiega Moro -. Mazzone lo conoscevo perché aveva fatto già la storia di Ascoli. Quando si parlava di Ascoli, si parlava di Mazzone. Frequentandolo ho capito il suo valore, l’umanità ma soprattutto la conoscenza del calcio: era all’avanguardia, bravo a leggere la partita, non fissandosi solo sugli schemi. I suoi concetti di gioco sono ancora molto validi e attuali: vuol dire che ha lasciato il segno come uomo e allenatore».



«Sempre in contatto»



«Lo sentivo sempre a Natale e Pasqua - prosegue Moro -, ultimamente ho parlato sempre con la moglie. Non ho potuto presenziare al funerale ma sarò presente il 10 settembre per la festa dell’Ascoli: ho dato la disponibilità ad esserci e cercherò di salutare la sua famiglia. Rozzi e Mazzone avevano in mente il calcio del futuro, avevano idee innovative. Il destino ha voluto che lo stesso giorno della morte di Carlo Mazzone, sia scomparso anche Francesco Scorsa, un mio grande amico e compagno di squadra.».