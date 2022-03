Diretta Cagliari-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Trasferta insidiosa per la Lazio in terra sarda, dove ad attenderli c'è il Cagliari che sta vivendo un momento di grande entusiasmo: la squadra di Mazzarri non perde infatti da cinque gare ed è reduce dall'importantissimo successo esterno contro il Torino. I biancocelesti invece vengono da un periodo di flessione, con l'uscita dall'Europa League e la sconfitta contro il Napoli, e cercano una vittoria che possa dare morale e punti fondamentali per la classifica. Sarri ritrova Acerbi dal 1' in difesa e affida a Pedro una maglia da titolare nel tridente completato da Immobile (che taglia il traguardo delle 200 presenze nel massimo campionato italiano e cerca l'aggancio a Piola nella classifica di gol in Serie A con la maglia della Lazio) e Zaccagni; rossoblu con Pereiro che vince il ballottaggio su Pavoletti e affianca Joao Pedro.

Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; G. Pereiro, Joao Pedro. All.: Mazzarri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

Dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Lazio, in programma alle 20.45 allo Stadio Unipol Domus di Caglari, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (ch. 249 e 251), Sky Calcio (ch. 202 e 249) e Sky Sport 4K. La cronaca live testuale della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.

