Il derby Samb-Porto d'Ascoli in copertina, Fano e Recanatese in trasferta

ANCONA Quarta giornata del girone F di Serie D con il derby Samb-Porto d’Ascoli in copertina: al Riviera delle Palme va in scena una sfida inedita tra i rossoblù, ancora a quota zero in classifica, e il Porto d’Ascoli, che ha 6 punti in graduatoria. Il Tolentino ospita il Nereto, giocano in casa anche Castelfidardo e Montegiorgio, che se la vedono con Castelnuovo e Fiuggi. Trasferte difficili per la Recanatese, in casa dell’Aurora Alto Casertano, e per il Fano, di scena a Chieti.

SERIE D girone F 4ª giornata (ore 15)

Aurora Alto Casertano-Recanatese

Castelfidardo-Castelnuovo Vomano

Chieti-Fano

Matese-Vastese

Montegiorgio-Fiuggi

Notaresco-Vastogirardi

Pineto-Trastevere

Samb-Porto d’Ascoli

Tolentino-Nereto

CLASSIFICA

Trastevere 9

Castelnuovo 7

Pineto 6

Tolentino 6

Fiuggi 6

Chieti 6

Porto d’Ascoli 6

Recanatese 6

Notaresco 6

Fano 4

Vastese 3

Castelfidardo 3

Vastogirardi 2

Matese 2

Nereto 1

Montegiorgio 1

Alto Casertano 1

Samb 0

