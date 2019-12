Il derby Fano-Fermana è già uno spareggio, esami in trasferta per Samb e Vis Pesaro

ANCONA - Altra domenica di gol nel girone B di Serie C con il derby Fano-Fermana, previsto alle 17.30, che somiglia già a uno spareggio salvezza: granata ultimi in classifica a -3 dai canarini. Inizia le danze la Vis Vis Pesaro, di scena alle 15 al Braglia di Modena, mentre la Samb a Imola proverà a riprendere confidenza in trasferta, dove ha sempre perso nelle ultime tre partite.



17ª giornata: Arzignano-Virtusvecomp Verona 1-1 (giocata sabato); Carpi-Triestina 0-0; Gubbio-Padova 0-0; Modena-Vis Pesaro 0-0; Sudtirol-Vicenza 0-0; Fano-Fermana ore 17.30; Feralpisalò-Cesena ore 17.30; Imolese-Samb ore 17.30; Reggio Audace-Piacenza ore 17.30; Rimini-Ravenna (lunedì ore 20.45).



Classifica: Vicenza 36, Carpi 32, Sudtirol 32, Padova 32, Reggio Audace 31, FeralpiSalò 28, Piacenza 27, Samb 24, Virtus Verona 24, Triestina 22, Cesena 20, Modena 20, Vis Pesaro 18, Ravenna 15, Arzignano 15, Gubbio 14, Fermana 14, Rimini 12, Imolese 12, Fano 10. Ultimo aggiornamento: 15:05





