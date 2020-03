La leggenda del basket Santo Rossi muore a 80 anni ucciso dal Coronavirus

PESARO - Mondo dello sport in lutto, se ne è andato Santo Rossi, pivot della Vuelle degli anni ’70 che ha vestito anche la maglia azzurra dal 1963 al ’66 (17 presenze e 11 punti) vincendo una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, dimessi e guariti superano quota 200 nelle Marche, ma è boom di operatori sanitari in isolamento

Coronavirus, salgono i tamponi effettuati (745) e scendono i positivi: 141 contagiati nelle Marche, ora sono 3.825/ I dati italiani tempo reale

E’ stato anche a Bologna (sponda Virtus), Gorizia e Forlì. È deceduto lunedì sera al San Salvatore di Pesaro dove era ricoverato per Coronavirus e altre patologie, all’età di 80 anni. Friulano doc, aveva scelto di fermarsi a Pesaro. Aveva perso la compagna di una vita Alfonsina qualche tempo fa. E’ papà di Giulio, Francesca (117 presenze in Nazionale) e Amalia, tutti ex giocatori di basket a buonissimi livelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA