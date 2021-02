Nel Giro d'Italia 2021 confermata la tappa marchigiana, da Frasassi ad Ascoli

MILANO - E' stato presentato ufficialmente il Giro d'Italia numero 104, che partirà da Torino il prossimo 8 maggio per concludersi a Milano il 30 dello stesso mese. Come da noi anticipato, l'unica tappa marchigiana sarà la sesta, il 13 maggio, da Grotte di Frasassi a Colle San Giacomo, per complessivi 150 km e 3400 metri di dislivello, attraverso gli abitati di Matelica, Camerino, Arquata del Tronto e Ascoli, con Gran Premi della Montagna a Forca di gualdo e a Forca di Presta, alle pendici del Monte Vettore. la tappa marchigiana, che avrà arrivo in salita a 1090 metri di altitudine, sarà sicuramente impegnativa e chiameà alla ribalta gli uomini di classifica. Non c'è ancora l'ufficialità sui campioni che quest'anno parteciperanno al Giro, da parte italiana però sono scontate le presenze di Vincenzo Nibali e dell'astro emergente Filippo Ganna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA