Cheddira meglio di Lautaro Martinez: il bomber di Loreto trionfa nella classifica marcatori di Coppa Italia

LORETO- Walid Cheddira meglio di Lautaro Martinez. E non è uno scherzo. Il bomber classe '98 nato a Loreto, in forza al Bari, si è aggiudicato la palma di bomber della Coppa Italia appena conclusa con il successo in finale dell'Inter sulla Fiorentina.

Cheddira "spinge" la famiglia De Laurentis alla cessione del Bari. Per Walino la rete al Picchio è la 20esima perla stagionale

L'exploit di Walid

Con cinque reti in tre presenze (doppietta contro il Padova nel primo turno e tripletta contro il Verona nei trentaduesimi), l'italo-marocchino ha preceduto il Toro nerazzurro (3), Brunori del Palermo, Diaw del Modena, Gudmundsson del Genoa, Stelec della Reggina.

L'impresa di Cheddira, 17 reti in Serie B e la presenza al Mondiale in Qatar con il Marocco semifinalista, è stata esaltata anche dal Bari - prossimo a disputare i playoff - attraverso un tweet