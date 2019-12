Che esame per l'Inter capolista contro la Roma: il via alle 20,45

MILANO - E' la sfida tra Inter e Roma, in programma nell'anticipo del venerdì sera, ad aprire la 15esima giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano al via nella veste di nuovi primatisti in graduatoria, dopo la vittoria sulla SPAL arrivata domenica scorsa poche ore dopo il 2-2 casalingo della Juventus col Sassuolo; i giallorossi, dal canto loro, stanno giocando un'ottima stagione, e dopo la perentoria vittoria di Verona nel posticipo domenicale lottano per la zona Champions a quota 28 punti.

