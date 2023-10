PESARO Oggi pomeriggio la Carpegna Prosciutto parte in treno alla volta di Brindisi, dove domani alle 20.15 affronterà la Happy Casa, che sarà priva della guardia Usa Jeremy Senglin per una lesione al bicipite femorale sinistro.



L’analisi



Nel frattempo con il Brand Ambassador della Carpegna Prosciutto Walter Magnifico facciamo il punto della situazione, iniziando dalla sfida in programma domani. «Brindisi ha perso la prima partita in casa in maniera netta, mentre nella seconda dopo aver condotto per buona parte della partita a Tortona gli è sfuggita nel finale, quindi avranno le nostre stesse motivazioni. Naturalmente giocando in casa avranno un leggero vantaggio, ma noi dobbiamo concentrarci sulle nostre cose, recuperare tutti i ragazzi, visto che Bamforth domenica scorsa ha voluto giocare contro Venezia stringendo i denti, dopo aver preso una leggera distorsione. Questi piccoli intoppi ti impediscono poi di lavorare con continuità e serenità durante la settimana. C’è la massima attenzione e collaborazione di tutti e quindi andiamo a Brindisi fiduciosi che si possa disputare una partita di carattere e concreta».



I confronti



Dopo due giornate Vuelle a quota zero punti, ma ha affrontato due formazioni con budget molto più alti. «Quando si parla di budget non mi piace, nel senso che in campo ci vanno i giocatori e non il budget - afferma Magnifico -. Brescia e Venezia hanno un roster superiore al nostro e questo è un dato di fatto. Chiaramente con un budget alto si possono comprare giocatori di un certo livello, però quando si va in campo, e lo abbiamo dimostrato anche nella passata stagione nonostante avessimo budget più bassi, si può riuscire a battere grandi squadre come appunto Venezia e Brescia. Quest’anno non ci è andata bene soprattutto contro la Germani, dove abbiamo avuto l’opportunità di portare a casa due punti che sarebbero stati importantissimi. Quindi bisogna analizzare le prime due partite con la consapevolezza della forza dei nostri avversari, che erano superiori dal punto di vista fisico e del talento tecnico. Nonostante questi aspetti con Brescia siamo andati vicini alla vittoria, mentre con Venezia abbiamo avuto qualche difficoltà in più e l’inizio di questo campionato non è assolutamente facile. Però i ragazzi lavorano e lo staff è attento a cercare di migliorare e vediamo come andranno le prossime gare».



I giovani



Nel frattempo hanno preso il via anche i campionati giovanili, con la Carpegna Prosciutto Papalini che si è impostata anche nella seconda giornata di campionato espugnando il campo della Pallacanestro Colleferro per 75 a 48. Ufficializzato intanto le sedi della Ibsa Next Gen. Il primo concentramento (tre giornate) è in programma a Varese dal 30 ottobre al 1 novembre. Il secondo concentramento con le rimanenti quattro giornate da giocare si giocherà a Biella dal 26 al 29 dicembre. La fase finale invece è in programma a Trento dal 22 al 24 febbraio.