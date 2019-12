Carpegna Prosciutto contro Cantù per cancellare quel maledetto "zero"

PESARO - Per provare a cancellare quel maledetto zero in classifica e per tenere accesa la speranza. Vero che le chances di salvezza della Carpegna Prosciutto Pesaro sono sempre più tenue ma oggi bisogna centrare la prima vittoria stagionale se non altro per dimostrare di essere vivi e di credere ancora nella rimonta. Appuntamento alla Vitrifrigo Arena alle 17.30 con la squadra di Sacco che se la vedrà contro Cantù. Chissà se proprio il giorno dopo Natale arriverà la prima soddisfazione stagionale.





