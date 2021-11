La Recanatese contro il Vastogirardi nell'anticipo per sfatare un tabù e continuare la rincorsa

ANCONA Vuole tornare a vincere la Recanatese, in campo oggi alle 14.30 al Tubaldi contro il Vastogirardi nell’anticipo della decima giornata del girone F di Serie D. Con sette risultati utili consecutivi, che sarebbero otto con la Coppa, e una gara da completare contro il Castelnuovo, i giallorossi guidati da Pagliari cercano il risultato pieno dopo l’1-1 di Fiuggi che ha confermato tutte le loro potenzialità per puntare al primo posto in classifica, distante solo quattro punti. Finora nei tre precedenti tra Recanatese e Vastogirardi il segno X ha avuto sempre la meglio con un risultato che non si è schiodato dal 2-2. Per gli amanti della cabala rivedere questo risultato non è sicuramente impossibile, ma per la famosa legge dei grandi numeri quella X dovrebbe sparire prima o poi e gli allibratori vedono la Recanatese favorita. «Mi prenderò tutto il tempo necessario per decidere se rischiare o meno Gomez - ammette Pagliari - Ha avuto un piccolo problema e valuterò solo all’ultimo. Urbietis è rientrato dalla Nazionale ed è a disposizione». Due scelte sicuramente importanti, soprattutto per il fattore under. Possibile un ritorno al duo difensivo Pacciardi-Ferrante con Guercio a centrocampo, oppure vedere Marafini al centro della difesa con un Grieco a centrocampo. Tutte ipotesi nel caso di un non impiego di Gomez. Davanti il solito quartetto offensivo composto da Senigagliesi, Sbaffo, Giampaolo e Minella prima punta

SERIE D girone F 10ª giornata

Recanatese-Vastogirardi oggi ore 14.30

Aurora Alto Casertano-Fano domani ore 14.30

Fiuggi-Nereto

Montegiorgio-Castelfidardo

Notaresco-Castelnuovo

Pineto-Vastese

Samb-Chieti

Tolentino-Matese

Trastevere-Porto d’Ascoli

CLASSIFICA

Trastevere 21

Fiuggi 19

Recanatese 17

Porto d’Ascoli 17

Pineto 16

Notaresco 13

Castelnuovo 13

Castelfidardo 13

Matese 13

Vastogirardi 12

Tolentino 12

Vastese 10

Chieti 10

Montegiorgio 10

Fano 8

Samb 7

Nereto 5

Alto Casertano 2

PROSSIMO TURNO 11ª giornata (domenica 28 ore 14.30)

Castelfidardo-Tolentino

Castelnuovo-Fiuggi

Chieti-Notaresco

Fano-Pineto

Matese-Samb

Nereto-Trastevere

Porto d’Ascoli-Recanatese

Vastese-Montegiorgio

Vastogirardi-Alto Casertano

