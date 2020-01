Colpo grosso della Vis, che beffa la Samb e prende Marcheggiani

PESARO - Colpo della Vis Pesaro, al calciomercato della serie C. I biancorossi hanno preso Francesco Marcheggiani, giocatore che pareva in procinto di passare alla Sambenedettese di Fedeli e che invece alla fine ha firmato un contratto triennale (insolito per la serie C) con la Vis Pesaro. L'attaccante 28enne ha avuto una carriera quasi sempre dilettantistica in cui ha sempre segnato fiumi di gol, però alla fine l’hanno spuntata i dirigenti biancorossi. «Lo seguivamo da un mese» la confessione di Claudio Crespini, direttore sportivo dei biancorossi, dopo l’accordo siglato alla presenza del dg Vlado Borozan. L'accordo di due anni è mezzo, fino al 30 giugno 2022, ed è stato celebrato sul sito societario con tanto di «Benvenuto a Francesco, facci sognare bomber», dopo quello dell’ex Ascoli Gianmarco De Feo. La Samb ci è rimasta male perché sembra che in un primo tempo il giocatore avesse detto di sì a Fedeli, secondo alcune voci nel cambio di rotta di Marcheggiani avrebbe in qualche modo influito la Sampdoria, di cui la Vis è società satellite.





