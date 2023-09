ANCONA Cesena-Ancona è la classica partita dal sapore inebriante di amarcord. Quelle sfide del passato che, puntualmente, vengono ricordate a cena o sotto l’ombrellone. I 6000 dorici che riempirono la Curva Ferrovia nel ‘92, il gol di Bertarelli, il rigore di Mastronunzio con l’esplosione di gioia alle sue spalle ma anche l’errore dal dischetto di Agostini e i 1700 cuori in trasferta di due stagioni fa a salutare il ritorno del Cavaliere armato tra i professionisti.

APPROFONDIMENTI GIUDICE SPORTIVO Parla (da squalificato) con la panchina: altra giornata di stop per il mister dell'Ancona Donadel. Multe da 500 euro a tutti i collaboratori

Quando venerdì scorso, dopo la vittoria sul Pineto, Gatto e compagni si sono portati sotto la Nord hanno avuto modo di percepire quanto la gente anconetana senta emotivamente questo match. Ecco perché un risultato positivo nell’infrasettimanale di stasera, al cospetto di una big come il Cesena, potrebbe regalare una spinta dal valore inestimabile.

Perucchini last minute

In termini di formazione, salvo cambiamenti repentini, dal 3-4-2-1 si tornerà al 3-5-2 per rinfoltire la mediana. Tra i pali Perucchini, out da più di una settimana per un problema all’adduttore, farà di tutto per esserci (come confermato nella rifinitura). La scelta definitiva avverrà solo durante la riunione tecnica precedente al trasferimento allo stadio. In caso di bandiera bianca allertato il secondo Vitali, nonostante l’infortunio alla mano, e addirittura il baby Testagrossa nell’estrema eventualità di doppio forfait.

Niente turn over

Per i motivi citati in apertura guai a parlare di turn over in una serata del genere. Giocherà chi sta meglio e chi garantirà maggiori certezze. Nel pacchetto arretrato si va verso l’ennesima riconferma di Barnabà, Cella e Marenco con Dutu e Pellizzari pronti a subentrarema con autonomia ridotto. A centrocampo gli unici dubbi riguardano, sulla sinistra, la presenza di uno tra Martina e Agyemang e, in mezzo, tra Nador e Basso. Per il resto appaiono certe le titolarità di Peli, Paolucci e Gatto. Davanti Cioffi e Spagnoli con Energe scalpitante dalla panchina. Panchina dove non ci sarà, per un altro turno, lo squalificato mister Marco Donadel sanzionato dalla Procura federale per aver parlato, dalla tribuna, con i suoi collaboratori nell’incontro contro il Pineto.

Tiong assente per lavoro

Sugli spalti ci sarà un tifoso d’eccezione in meno. Si tratta del presidente Tony Tiong che, proprio all’ultimo momento, ha deciso di annullare la sua partenza verso l’Italia per impegni di lavoro che impongono la sua permanenza a Hong Kong (possibile che decida di assistere a Ancona-Vis Pesaro del 8 ottobre, ndr). La gara sarà arbitrata da Mario Perri, dottore in ingegneria aerospaziale, della sezione di Roma 1 recentemente omaggiato con il celebre riconoscimento del “Premio Vincenzo Orlandini 2023” riservato ai fischietti capitolini che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione. Cesena-Ancona sarà trasmessa in diretta - in chiaro - su Raisport e in radiocronaca integrale sulle frequenze di Radio Tua Ancona (anche sulla pagina Facebook dell’emittente) con pre e post partita dagli spogliatoi.