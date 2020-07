La Vuelle ha presentato Delfino: «Qui per la storia di Pesaro e per Repesa»

PESARO La Vuelle ha presentato a Pesaro Carlos Delfino, il trentottenne nazionale argentino appena ingaggiato «Sono molto felice di essere qui - ha detto Delfino - sono arrivato in italia a 17 anni ma ho sempre lo stesso entsasmo, inoltre Pesaro è una società storica e Repesa un grande coach, la sua presenza ha pesato molto sulla mia scelta, dovete sapere che è molto merito suo se sono arrivato in Nba e ci sono rimasto tanti anni. Ma non voglio certo pensare al passato - ha detto ancora Delfino - voglio altri risultati importanti con la Vuelle e per me stesso, per esempio vorrei fare la mia quinta olimpiade».

