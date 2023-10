Vuelle, ecco l'esordio sognando il colpaccio sul parquet di Brescia

PESARO - Pronti, via. E' il giorno del debutto: a Brescia per iniziare la stagione nel migliore dei modi. Questo l'obiettivo della Carpegna Prosciutto che oggi alle 17 affronterà i padroni di casa della Germani in una sfida sempre difficile e che spesso ha riservato anche grandi emozioni.

«Siamo tutti molto determinati - la nota di coach Buscaglia sul sito della Vuelle - e pronti per questo esordio che ci attende domani; siamo pronti per iniziare questo campionato. Sfidiamo Brescia, avversario di grande livello che deve portarci ad alzare ulteriormente il nostro. La Germani è molto profonda e coperta in ogni ruolo, molto ben messa in campo. Dovremo essere attenti al loro contropiede e alla loro fisicità, possono fare affidamento su tanta qualità. Gli innesti per questa stagione hanno apportato ulteriore profondità, come nel caso di Christon e Bilan. Noi stiamo crescendo passo passo, dobbiamo crescere ancora ma stiamo lavorando su una base davvero solida. Abbiamo recuperato Bamforth e Schilling, siamo al completo e di questo ringrazio lo staff medico e i nostri preparatori».