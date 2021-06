Ristopro alla prova finestra nei playoff, per la Sutor c'è gara-2 dei playout

ANCONA - Sarà un venerdì particolare per le due squadre marchigiane di serie B rimaste in lizza. Nei playoff per la promozione in A2 la Ristopro Fabriano gioca a San Vendemiano con l'obbligo della vittoria, infatti i veneti hanno vinto a sorpresa le prime due partite a Cerreto d'Esi ed ora hanno il match ball tra le mura amiche. La Ristopro in caso di sconfitta si ritroverebbe in vacanza, altrimenti gara-4 verrebbe giocata domenica, ancora a San Vendemiano. discorso diverso per la Sutor Montegranaro, che nei playout è in svantaggio per 1-0 con la Vega Mestre. In questo caso la situazione non è ancora critica perché anche qui si gioca al meglio delle tre vittorie, inoltre in caso di sconfitta nella serie, i sutorini avrebbero poi un'ultima chance nel confronto con Teramo

