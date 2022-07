ANCONA – La Supercoppa proporrà i primi derby ufficiali della stagione 2022/23 in Serie B. Ristopro Fabriano-Luciana Mosconi Ancona e Goldengas Senigallia-General Contractor Jesi sono state sorteggiate fra le partite del primo turno della manifestazione precampionato, mentre l’altra marchigiana, la neopromossa Halley Matelica, farà visita alla corazzata Real Sebastiani Rieti.

Alla Supercoppa partecipano tutte le 64 squadre di B e si svolge con una formula di quattro turni ad eliminazione diretta che traghetterà quattro squadre alla Final Four del 24-25 settembre da disputarsi in campo neutro. Il primo turno dovrà disputarsi entro l’11 settembre, dal momento che la Lnp concederà margine di manovra per i club di accordarsi su eventuali anticipi. Le marchigiane sono state inserite nel tabellone 3: nel secondo turno del 14 settembre la vincente di Fabriano-Ancona affronterà la vincente di Roseto-Teramo, la vincente di Senigallia-Jesi se la vedrà con la vincente di Faenza-Cesena, chi la spunterà fra Rieti e Matelica incrocerà Luiss Roma o Cassino. Il terzo turno si giocherà il 18 settembre e sul cammino di Fabriano o Ancona ci potrà essere proprio una fra Rieti, Matelica, Luiss e Cassino, mentre sulla strada di una fra Senigallia e Jesi ci sarebbe ancora l’Emilia Romagna, nella rosa composta da Ozzano, Fiorenzuola, Andrea Costa Imola e Virtus Imola. Il quarto turno del 21 settembre prevede l’incrocio all’interno di questo tabellone fra le vincenti del terzo turno. Ultimi due colpi di mercato per la Ristopro: arrivano l’ala ‘02 Riccardo Azzano e il pivot ’03 Alessandro Gianoli.