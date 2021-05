La Luciana Mosconi emigra. Giocherà al PalaScherma i playoff per la A2

ANCONA - La destinazione a punto vaccinale del PalaPrometeo Estra, universalmente noto come PalaRossini, costringe la Luciana Mosconi Ancona ad emigrare al PalaScherma per giocare le partite dei playoff per la Serie A2.

Reggina-Ascoli 2-2, Montalto pareggia, i bianconeri sbagliano il calcio di rigore, espulso Sottil per proteste

Il tribunale sancisce il fallimento della Samb. Esercizio provvisorio per giocare i play off contro il Matelica

Nei quarti di finale la squadra anconetana dovrà affrontare la Frata Nardò, giocando prima due partite in Puglia, poi la terza sfida si giocherà ad Ancona il 21 maggio, l'eventuale quarta partita di nuovo ad Ancona il 23 e l'eventuale quinta sarebbe a Nardò. per rendere omologabile per la serie B il PalaScherma l'amministrazione comunale ha effettuato alcuni adeguamenti, per lo più alla strumentazione. Tra l'altro le partite sono ancora a porte chiuse e quindi non esistono problemi di capienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA