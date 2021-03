Ufficiale: per la Ristopro Fabriano niente Coppa Italia, entra il Roseto

FABRIANO - Adesso la notizia è ufficiale, La Ristopro Fabriano non parteciperà alla final eight di Coppa Italia, in programma nel weekend, dovendo osservare il periodo di quarantena impostole dalle autorità sanitarie in seguito al focolaio Covid sviluppatosi nella squadra, che ha conivolto oltre la metà dei 20 elementi facenti patte del gruppo. Al posto della ristopro subentra il Roseto, seconda classificata del gironcino C2, che aveva promosso i fabrianesi alla final eight.

Anche lo scorso anno la Ristopro si era qualificata per la prestigiosa rassegna, che poi era stata annullata per l'esplodere dlla pandemia. Quest'anno invece il forfait è della sola squadra biancoazzurra, mentre la manifestazione si svolgerà regolarmente.

