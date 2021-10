La Carpegna Prosciutto perde ancora, a Pesaro passa Tortona

PESARO - Seconda sconfitta consecutiva per la Vuelle Pesaro, stavolta sconfitta in casa dalla matricola Bertram Tortona, che aveva due freschi ex della Carpegna Prosciutto: Tyler Cain e Ariel Filloy. Ma a far male ai pesaresi è stato soprprattutto il terzo ex, il più datato, quel Chris Wright che gioca da tempo ad alti livelli nonostante la sclerosi multipla e che a Pesaro fece bene nel 2015. Alla Vitrifrigo Arena Wright ha segnato 24 dei 90 punti della sua squadra. Solo 81 quelli della Vuelle che si è svegliata nell'ultimo quarto, risucendo però solo a diminuire leggermente lo svantaggio acumulato fin lì. Tortona ha condotto il risultato per quasi tutto l'incontro contro una Vuelle che ha avuto poco da Jones, Larson e Sanford. Il migliore dei pesaresi è stato il rientrante Tambone, ottimo anche Delfino nel primo tempo, ma per il resto la squadra di Petrovic ha fatto pochino, come testimonian o i 51 punti segnati nei primi 30'

© RIPRODUZIONE RISERVATA