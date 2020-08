La Vuelle prende Filloy e scopre il calendario della Serie A

PESARO - Il calendario del campionato di serie A, pubblicato per errore ieri per pochi minuti sul sito della Lega Basket, e ripreso dal Corriere Adriatico di oggi, è stato confermato ufficialmente, la Carpegna Prosciutto comincierà il suo campionato di serie a il 27 settembre in casa contro il Banco di Sardegna Sassari, poi giocherà due volte fuori casa. Per quanto riguarda la squadra va segnalata invece l'ufficializzazione della firma di Ariel Filloy, che quindi a questo punto è a tutti gli effetti un giocatore della Vuelle. Aquesto punto si vocifera di una cessione in prestito di Drell, per fare spazio ad un lungo di maggior peso ed esperienza. Se anche questo movimento andasse in porto la Carpegna Prosciutto vedrebbe di molto migliorate le proprie quotazioni, al punto che molti tifosi parlano apertamente di squadra da playof

© RIPRODUZIONE RISERVATA