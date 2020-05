Serie A senza retrocessioni? La Vuelle non avrebbe più alcun dubbio

PESARO - Prende corpo in maniera prepotente, e forse verrà confermata entro poche ore, l'ipotesi che il prossimo campionato di serie A di basket sarà a 18 squadre senza retrocessioni. La notizia sarebbe particolarmente bene accolta a Pesaro dove la Vuelle ha già incassato il fatto di non dover retrocedere, visto il blocco già deciso a suo tempo ed ora si trova nella condizione di decidere essa stessa se partecipare alla serie A oppure "autoretrocedersi" in A2, per andare incontro ad un periodo di rigenerazione societaria. Nel caso in cui la prossima serie A fosse senza retrocessioni i timori del club pesarese di affrontare un'altra stagione di sofferenza sparirebbero e la scelta di rimanere in serie A diventerebbe scontata, oltre che obbligata.

