L'Ascoli vola in Sardegna: stasera (20.30) in palio punti pesanti nella tana del Cagliari. Le probabili formazioni

ASCOLI Obiettivo playoff in un'isola storicamente molto ostica per i bianconeri: nei 19 confronti disputati in Sardegna, l'Ascoli ha infatti vinto soltanto due volte contro il Cagliari. Tre invece i pareggi, per il resto ben 14 sconfitte nella tana dei rossoblù. Il Picchio ha festeggiato in casa del Cagliari solamente in due edizioni del campionato cadetto poi concluse con la promozione in Serie A dei bianconeri.

PROBABILI FORMAZIONI (calcio d'inizio ore 20.30)

CAGLIARI (4-3-1-2) Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Obert; Capirossi, Makoumbou, Barreca; Mancosu; Luvumbo, Lapadula All. Ranieri

ASCOLI (4-3-1-2) Leali; Adjapong, Botteghini, Simic, Quaranta; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Gondo, Forte All. Breda

Arbitro: Miele di Nola