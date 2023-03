ASCOLI La sfida tra Cagliari ed Ascoli rievoca sempre forti emozioni legate al passato, un passato che parla anche di campionato di Serie A, di salvezze miracolose nel gotha del calcio italiano. Il presente ci parla di due squadre che si affrontano ognuna per proseguire il proprio percorso. Gli isolani per rimettersi in corsa verso la promozione, l’Ascoli per dimenticare la sconfitta subita contro il Bari e guardare se possibile alla zona playoff.



Adjapong c’è



Per la gara di questa sera che inizierà alle ore 20,30 il tecnico Roberto Breda ha convocato 23 giocatori e, come avevamo anticipato, c’è anche Cloud Adjapong, il terzino destro ha recuperato dall’ infortunio muscolare e da due giorni aveva iniziato ad allenarsi con gli altri. In base alla sua tenuta fisica il tecnico deciderà se mandato in campo dall’ inizio o a gara in corsa, se Breda sceglierà la seconda ipotesi allora dall’ inizio giocherà Francesco Donati. E se a destra l’ allenatore recupera Adjapong sulla corsia opposta non potrà schierate Nicola Falasco espulso nel corso della gara con il Bari, dovrebbe giocare allora Danilo Quaranta in alternativa Simone Giordano. A centrocampo è tornato disponibile Marcel Buchel che ha scontato la squalifica, davanti Marcello Falzerano con le due punte.



Una poltrona per te



Contro il Cagliari Francesco Forte partirà titolare al suo fianco una poltrona per tre: Federico Dionisi, Cedric Gondo e Pedro Mendes. Questi sembrano gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto, ma non sono escluse alternative. Ancora ai box Giuseppe Bellusci alle prese con un infortunio al piede, non dovrebbe farcela neppure per la prossima partita in casa con il Venezia. È rimasto ad Ascoli anche Amato Ciciretti non al meglio e ovviamente manca anche l’infortunato ormai da mesi Eddy Gnahoré prossimo al rientro. La squadra dopo la partita si fermerà a Cagliari per far ritorno ad Ascoli domani pomeriggio. Tutto pronto quindi per la sfida in terra isolana all’ Unipol Domus. Grinta, carattere, una buona tecnica e un buon calcio questo è l’ Ascoli griffato Roberto Breda, qualità che poi fanno sempre la differenza e che serviranno anche questa sera per poter fare lo sgambetto al Cagliari dell’ esperto Claudio Ranieri che in settimana ha elogiato il lavoro che sta facendo Breda nell’ Ascoli.



Caligara torna da ex



Sarà la partita di Fabrizio Caligara che torna in Sardegna da avversario, il centrocampista l’ estate scorsa è stato riscattato dal club bianconero ed ora è a tutti gli effetti un giocatore dell’ Ascoli. Occhio a non subire ammonizioni. Tra i diffidati ci sono Caligara, Dionisi, Eramo, Forte e Quaranta. I bianconeri avranno difronte un avversario che con Ranieri ha pareggiato quattro volte e perso una gara a Modena. Un Cagliari che vuole riconquistare posizioni di vetta contro un Ascoli che vuole vendicare la sconfitta di domenica e che con Breda ha svoltato, ha cambiato il suo percorso ed è una squadra ritrovata in campo e nello spogliatoio.