Viali, è finita: per la panchina dell'Ascoli si attende l'annuncio in serata di Fabrizio Castori

ASCOLI- William Viali non è più l'allenatore dell'Ascoli Calcio. Dopo l'incontro di oggi, 13 novembre, a Roma fra i dirigenti dell'Ascoli e il patron Massimo Pulcinelli il destino del tecnico bianconero, alla luce della posizione di classifica con i bianconeri in zona playout, è stato deciso. Fatale la sconfitta di sabato contro il Como (che oggi, a sua volta, ha annunciato il cambio al timone con lo spagnolo ex Barcellona Cesc Fabregas a prendere il posto di Moreno Longo.

Il comunicato di esonero

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

Picchio, arriva Castori

comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. William Viali. Il Club saluta e ringrazia il tecnico per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi per la causa bianconera".

La squadra sarà affidata a Fabrizio Castori con cui c'è intesa totale su tutto (contratto fino a giugno e opzione di rinnovo in caso di arrivo ai playoff) e stasera, al netto di cataclismi, sarà annunciato dopo la firma. Domani la presentazione. Il navigato tecnico di San Severino Marche, già al Picchio nel 2010-2011, torna così in panchina dopo l'esperienza al Perugia.