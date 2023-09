ASCOLI «Vincere». È la parola d’ordine in casa Ascoli. La Ternana è una squadra alla portata dei bianconeri che quindi non possono e non devono fallire l’appuntamento. I tre punti sarebbero importanti per muovere la classifica, che a dire il vero, appare alquanto stretta per questo Ascoli. Il tecnico bianconero William Viali si trova ancora a fronteggiare alcune assenze. Ci sono infatti giocatori che ha perso per lungo tempo e in questa sfida mancherà anche Giuseppe Bellusci.



I convocati



Il tecnico per il match di questa sera, calcio d’inizio ore 20:30, ne ha convocati 22. Non ci sono gli infortunati Cloud Adjapong, Allianz Tavcar, Luca Bogdan e lo squalificato Giuseppe Bellusci. E, come si può vedere, mancano ben tre difensori centrali, di conseguenza il tecnico bianconero può utilizzare solo Eric Botteghin, non al meglio della condizione a causa di un fastidio alla schiena, e Danilo Quaranta. Difesa in emergenza quindi per un Ascoli che deve vincere contro gli umbri. I tre punti li chiede la classifica perché altrimenti si potrebbe fare pericolosa, anche se siamo solo agli inizi del campionato e c’è tutto il tempo per rimediare.



Il morale



La vittoria la chiedono i tifosi e la chiede il patron Massimo Pulcinelli che vuole tornare a gioire con il suo Ascoli. Il buon pareggio di Cremona ha dato morale e quelle sicurezze che forse al gruppo ancora mancavano. La cosa certa è che questa sera l’Ascoli dovrà scendere in campo per dare battaglia. Difesa in emergenza ma il resto della squadra è al completo. Viali può quindi scegliere la migliore formazione da opporre alle Fere umbre. Non è escluso che il tecnico possa centellinare le energie dei giocatori visto che tornano in campo solo dopo tre giorni e sabato sarà di nuovo campionato con l’Ascoli impegnato al Rigamonti di Brescia. Davanti potrebbe giocare nuovamente dal primo minuto l’attaccante Nestorovski, è ovvio che il giocatore ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e più ne mette e meglio è per lui e per l’Ascoli. Al suo fianco dovrebbe esserci Pedro Mendes, il giocatore che più di chiunque altro merita conferma per quello che sta dando in campo. Se saranno loro i giocatori scelti per scardinare la difesa avversaria potrebbero essere affiancati da uno come Manzari oppure Rodriguez, ma occhio ai giovanissimi Milanese e D’Uffizi.



Le conferme



A centrocampo si va verso la conferma Di Tacchio, l’ex in campo ormai è diventato un perno inamovibile della squadra e al suo fianco dovrebbe esserci Gnahoré. I due potrebbero essere affiancati da Fabrizio Caligara che tornerebbe così in campo dall’inizio. Sulle corsie esterne di difesa a destra il tecnico ha poca scelta: rimane solo Bayeye. A sinistra stavolta potrebbe partire dall’inizio il ritrovato Nicola Falasco, un giocatore utile alla squadra soprattutto per quanto riguarda la parte offensiva con i suoi cross. Al tecnico le decisioni finali su chi mandare in campo.